МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам декабря выросли на 6,5% в годовом выражении после роста на 7,1% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. Инфляция в Греции составила 9,6 процента в 2022 году

Показатель годовой инфляции находится на минимуме с октября 2021 года, по итогам которого рост потребительских цен составил 6,2%.

В месячном выражении потребительские цены в США за декабрь снизились на 0,1% после роста на 0,1% месяцем ранее.

Годовая инфляция совпала с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFX. В месячном выражении ожидалось, что цены в США не изменятся.

При этом базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в годовом выражении замедлилась до 5,7% с 6% месяцем ранее, а в месячном — ускорилась до 0,3% с уровня ноября в 0,2%.

В частности, цены на продовольствие в США в декабре поднялись на 0,3% в месячном выражении, на энергоносители — упали на 9,4%. В годовом выражении продукты питания подорожали на 10,4%, а энергоносители — лишь на 0,4%.