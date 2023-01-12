МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 13 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) -2,9%  
6:00 CNY Китай — Объём экспорта (г/г) (декабрь) -8,7% -10%
6:00 CNY Китай — Объём импорта (г/г) (декабрь) -10,6% -9,8%
6:00 CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (декабрь) 69,84 млрд юаней 76,2 млрд юаней
10:00 GBP Великобритания — ВВП (г/г) 1,9%  
10:00 GBP Великобритания — ВВП (кв/кв) -0,3%  
10:00 GBP Великобритания — ВВП (м/м) 0,5% -0,3%
10:00 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь) 0,2% -0,3%
10:00 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (ноябрь) 0,7% -0,2%
10:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (ноябрь) -14,48 млрд ф.ст. -14,9 млрд ф.ст.
10:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (ноябрь) -4,82 млрд ф.ст.  
10:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) 0,3% -0,1%
10:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (декабрь) -0,1% -0,1%
11:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) 5,8% 5,8%
11:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (декабрь) 5,6% 5,6%
13:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь) -2% 0,5%
13:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (ноябрь) -26,5 млрд евро -21,1 млрд евро
15:30 USD США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)    
16:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (декабрь) -0,3% -0,5%
16:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (декабрь) -0,6% -0,9%
18:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь) 59,9 59,5
18:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (январь) 59,7 60,5
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 618  
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 772  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -20,3 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 227,6 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 141,7 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 1,4 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -167,3 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -36,3 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -46,9 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -2,9 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 129,9 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) 12% 12,2% (прогноз)
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) 0,4% 1% (прогноз)
  RUB Россети — СД (о созыве ВОСА, дата и повестка дня)    
  RUB Башинформсвязь — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2022 2,6029 (ао), 1,017 (ап) (9м2021) + 1,053 (ао), 0,4118 (ап) (фин2021) — див-д 2021 0,2967 (ао), 0,509 (ап) (9м2022) — див-д 2022