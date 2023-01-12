События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 января
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 13 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м)
|-2,9%
|6:00
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г) (декабрь)
|-8,7%
|-10%
|6:00
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г) (декабрь)
|-10,6%
|-9,8%
|6:00
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (декабрь)
|69,84 млрд юаней
|76,2 млрд юаней
|10:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г)
|1,9%
|10:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (кв/кв)
|-0,3%
|10:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м)
|0,5%
|-0,3%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь)
|0,2%
|-0,3%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (ноябрь)
|0,7%
|-0,2%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (ноябрь)
|-14,48 млрд ф.ст.
|-14,9 млрд ф.ст.
|10:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (ноябрь)
|-4,82 млрд ф.ст.
|10:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|0,3%
|-0,1%
|10:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (декабрь)
|-0,1%
|-0,1%
|11:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|5,8%
|5,8%
|11:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (декабрь)
|5,6%
|5,6%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь)
|-2%
|0,5%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (ноябрь)
|-26,5 млрд евро
|-21,1 млрд евро
|15:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)
|16:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (декабрь)
|-0,3%
|-0,5%
|16:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (декабрь)
|-0,6%
|-0,9%
|18:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
|59,9
|59,5
|18:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (январь)
|59,7
|60,5
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|618
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|772
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-20,3 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|227,6 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|141,7 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|1,4 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-167,3 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-36,3 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-46,9 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-2,9 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|129,9 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|12%
|12,2% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|0,4%
|1% (прогноз)
|RUB
|Россети — СД (о созыве ВОСА, дата и повестка дня)
|RUB
|Башинформсвязь — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2022
|2,6029 (ао), 1,017 (ап) (9м2021) + 1,053 (ао), 0,4118 (ап) (фин2021) — див-д 2021
|0,2967 (ао), 0,509 (ап) (9м2022) — див-д 2022
https://1prime.ru/state_regulation/20230112/839457637.html