МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 января, неожиданно снизилось на 1 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 205 тысяч, сообщило министерство труда страны. Пособие по безработице за первые три месяца могут приравнять к МРОТ

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали роста показателя до 215 тысяч с первоначального показателя прошлой недели в 204 тысячи. Число заявок предыдущей недели было пересмотрено до 206 тысяч.

Теперь среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось до 212,5 тысячи с пересмотренного уровня предшествовавшей недели в 214,25 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 31 декабря, снизилось на 63 тысячи с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,634 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.