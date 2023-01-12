Назван объем арестованных на Украине российских и белорусских активов
Бюро экономбезопасности Украины арестовало активы Москвы и Минска на 1,12 миллиарда долларов
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. На Украине в 2022 году нашли и арестовали российские и белорусские активы на сумму 1,12 миллиарда долларов, сообщило Бюро экономической безопасности страны.
Ведомство подчеркнуло, что всего в стране заморозили имущество стоимостью 1,3 миллиарда долларов, из них 1,1 миллиард принадлежат России и Белоруссии. Там отметили, что арест наложили на жилую и коммерческую недвижимость, банковские счета, активы, удобрения, вагоны, АЗС, аптеки, земельные участки, полезные ископаемые и прочее.
Как добавило Бюро, замороженное имущество принесло Украине доход в 60,2 миллиона долларов.