МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. На Украине в 2022 году нашли и арестовали российские и белорусские активы на сумму 1,12 миллиарда долларов, сообщило Бюро экономической безопасности страны. Зампрокурора Бразилии призвал заблокировать активы экс-президента Болсонару

Ведомство подчеркнуло, что всего в стране заморозили имущество стоимостью 1,3 миллиарда долларов, из них 1,1 миллиард принадлежат России и Белоруссии. Там отметили, что арест наложили на жилую и коммерческую недвижимость, банковские счета, активы, удобрения, вагоны, АЗС, аптеки, земельные участки, полезные ископаемые и прочее.

Как добавило Бюро, замороженное имущество принесло Украине доход в 60,2 миллиона долларов.