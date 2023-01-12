2023-01-12T19:49:57+03:00
2023-01-12T19:49:57+03:00
2023-01-12T19:49:57+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230112/839459563.html
Грузооборот морских портов России в 2022 году увеличился
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Грузооборот морских портов РФ в 2022 году увеличился на 0,7% по сравнению с показателем 2021 года — до 841,5 миллиона тонн, сообщается на сайте Росморречфлота. В том числе объем... ПРАЙМ, 12.01.2023
экономика, новости, порт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Грузооборот морских портов РФ в 2022 году увеличился на 0,7% по сравнению с показателем 2021 года — до 841,5 миллиона тонн, сообщается на сайте Росморречфлота.
В том числе объем перевалки сухих грузов сократился на 2%, до 404,7 миллиона тонн, наливных — вырос на 3,4%, составив 436,8 миллиона тонн.