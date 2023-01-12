МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Грузооборот морских портов РФ в 2022 году увеличился на 0,7% по сравнению с показателем 2021 года — до 841,5 миллиона тонн, сообщается на сайте Росморречфлота.

В том числе объем перевалки сухих грузов сократился на 2%, до 404,7 миллиона тонн, наливных — вырос на 3,4%, составив 436,8 миллиона тонн.