МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Число вакансий на платформе "Авито Работа" за прошлый год выросло на 69%, чаще всего компании искали специалистов в сфере продаж, производства и строительства, говорится в исследовании компании, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.

"В 2022 году рынок труда снова доказал способность быстро и эффективно адаптироваться к изменениям. По итогам прошлого и на начало текущего года рынок активен, количество предложений со стороны работодателей на "Авито Работе" за год выросло на 69%", — говорится в исследовании.

Так, по итогам года высокий спрос на сотрудников отмечен в группе профессий "Продажи": она занимает первое место с долей 13% от общего числа опубликованных на площадке вакансий. По данным компании, спрос на сотрудников торговли за год вырос на 7%, а заработные платы — на 15%. "Сфере торговли присущи большие объёмы найма, которые дополнительно стимулируют активное развитие электронной коммерции и выход на рынок новых отечественных и азиатских брендов в сфере ритейла", — отмечают специалисты.

На втором месте по популярности с долей 12% от общего числа объявлений на площадке — группа профессий "Производство, сырьё, с/х". Как поясняют эксперты, после освобождения ряда ниш многие отечественные производители приняли решение о расширении и начали дополнительно увеличивать объёмы производства, из-за чего спрос на специалистов инженерных и рабочих специальностей вырос на треть.

Третье место с долей 8% от общего числа вакансий на платформе заняла группа профессий "Строительство". Специалисты прогнозируют, что высокий спрос на сотрудников строительных специальностей сохранится и в 2023 году. Кроме того, по-прежнему востребованы и специалисты группы профессий "Транспорт, логистика" с долей от общего числа опубликованных на площадке вакансий 7% и "Туризм, рестораны" с долей 4%.

В региональном разрезе в Москве высокий спрос по доле вакансий отмечается на специалистов группы профессий "Продажи" (10%), "Транспорт, логистика" (8%) и "Строительство" (7%). В Санкт-Петербурге тоже лидируют продажи (11%), на втором месте — "Строительство" и "Производство, сырьё, с/х" (по 9%), замыкают тройку транспорт и логистика (8%). Наибольшая доля вакансий в группе профессий "Производство, сырьё, с/х" наблюдается в крупнейших промышленных регионах страны: Набережные Челны (32%), Ульяновск (20%), Киров (17%), Ижевск (16%). Сотрудников в сфере торговли чаще искали в Туле (с долей 16%), Оренбурге (15%), Ставрополе и Казани (по 14%).