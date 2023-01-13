ПЕКИН, 13 янв — ПРАЙМ. Товарооборот между США и Китаем по итогам 12 месяцев 2022 года вырос на 0,6% и составил 759,427 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР. Товарооборот России и Китая в 2022 году вырос на 29,3 процента

США по итогам года остались в тройке ведущих торговых партнеров КНР вместе с АСЕАН и Евросоюзом.

Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США в 2022 году вырос в годовом выражении на 1,2% и составил 581,782 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 177,644 миллиарда, что на 1,1% меньше, чем в 2021 году.

Отдельно в декабре товарооборот двух стран составил 61,282 миллиарда долларов, в том числе Китай ввез в США товаров на 45,371 миллиарда, США в КНР — на 15,911 миллиарда.

По итогам 2021 года товарооборот Китая и США вырос на 28,7% и составил 755,6 миллиарда долларов.