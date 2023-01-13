ПЕКИН, 13 янв — ПРАЙМ. Объем внешней торговли Китая по итогам 2022 года увеличился на 4,4%, достигнув 6,3 триллиона долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР. Товарооборот CША и Китая по итогам 2022 года вырос на 0,6 процента

Согласно данным таможни, в 2022 году экспорт из Китая составил 3,59 триллиона долларов, увеличившись на 7% по сравнению с показателями 2021 года, импорт вырос на 1.1%, до 2,71 триллиона долларов.

По итогам 2021 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 30% и составил 6,051 триллиона долларов, при этом экспорт вырос на 29,9% и составил 3,36 триллиона долларов, а импорт — на 30,1%, до 2,68 триллиона долларов.

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ

Китай в 2022 году сократил объемы импорта природного газа и нефти на 9,9% и 0,9%, соответственно.

За 12 месяцев 2022 года Китай импортировал 508,27 миллиона тонн нефти, в ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась в 365,51 миллиарда долларов, что на 41,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Объемы импорта по итогам года при этом сократились на 0,9%.

Объем импорта природного газа в 2022 году составил 109,24 миллиона тонн на сумму 70,01 миллиарда долларов (в ценовом выражении — рост на 25,7%). Объемы импорта за 12 месяцев сократились на 9,9%.

Помимо этого, по итогам года импорт угля составил 293,2 миллиона тонн (снижение на 9,2%) на 42,61 миллиарда долларов (в ценовом выражении — рост на 17,8%).

В 2021 году Китай импортировал 512,98 миллиона тонн нефти, 121,356 миллиона тонн природного газа и 323,21 миллиона тонн угля.