МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Согласно опубликованным в пятницу Управлением национальной статистики Великобритании (ONS) официальным данным, в ноябре по сравнению с октябрем экономика страны выросла на 0,1%. "Всего полно": британского преподавателя шокировала поездка в Россию

Опрошенные Reuters экономисты ожидали сокращения ВВП за этот период на 0,2%.

Данные также показали, что в сентябре-ноябре британская экономика сократилась на 0,3%, что соответствует прогнозу опрошенных Reuters экономистов.

В 3-м квартале ВВП Великобритании также сократился, а его сокращение в 4-м квартале будет означать, что страна находится в рецессии. В соответствии принятым в Европе определением, сокращение экономики в течение двух кварталов подряд считается рецессией.