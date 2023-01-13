ЖЕНЕВА, 13 янв — ПРАЙМ. Ожидается, что число безработных увеличится на 3 миллиона человек в 2023 году и составит в общей сложности 208 миллионов человек, впервые с 2020 года, говорится в опубликованным прогнозе Международной организации труда (МОТ) на сайте организации. Путин заявил, что уровень безработицы по итогу года составил 3,7 процента

"Ожидается, что в 2023 году глобальная безработица немного увеличится, примерно на 3 миллиона, до 208 миллионов (что соответствует мировому уровню безработицы в 5,8 процента)", — сказано в документе.

МОТ уточняет, что глобальный рост занятости составит 1,0 процента в 2023 году, что составляет менее половины уровня 2022 года.

"Нынешний спад в мировой экономике может привести к тому, что все больше работников будут вынуждены устраиваться на работу более низкого качества, низкооплачиваемую, нестабильную и не имеющую социальной защиты", — добавляет организация.

В докладе подчеркивается, что это снижение станет первым с 2020 года. Пособие по безработице за первые три месяца могут приравнять к МРОТ

"Регион Европы и Центральной Азии особенно сильно пострадал от экономических последствий конфликта на Украине", — говорится в документе.

Кроме того, в докладе отмечается, что с разрывом в 24,9% между уровнем занятости женщин и мужчин, на каждого безработного мужчину в мире приходятся две безработные женщины.

"В глобальном масштабе уровень занятости женщин составил 47,4 процента в 2022 году по сравнению с 72,3 процента для мужчин. Этот разрыв в 24,9 процентных пункта означает, что на каждого экономически неактивного мужчину (безработный – ред.) приходится две неактивные (экономически — ред.) женщины", — сказано в документе.

МОТ добавляет, что уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет в три раза выше, чем среди взрослого населения.

"Более одного из пяти молодых людей — 23,5 процента — не имеют работы, учебы или профессиональной подготовки", — уточняет организация.