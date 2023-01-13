МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Президент Индонезии Джоко Видодо принял решение прекратить экспорт необработанной медной руды в середине года, ранее Джакарта остановила поставки на зарубежные рынки никелевой руды, что вызвало недовольство ЕС. СМИ: Малайзия и Индонезия объединяются против ЕС из-за пальмового масла

Индонезия запретила экспорт никелевой руды с начала 2020 года. После этого Евросоюз подал жалобу в ВТО, утверждая, что индонезийские экспортные ограничения на сырье наносят ущерб производству нержавеющей стали. Комиссия ВТО в ноябре 2022 года вынесла решение в пользу ЕС. А в декабре Индонезия объявила, что с июня прекратит экспорт бокситовой руды.

"Проигрывав в ВТО по вопросу никеля, мы не сдались. Мы даже пойдем еще дальше, чем запрет экспорта бокситов. В середине года мы остановим экспорт медной руды", — заявил Видодо, слова которого приводит портал Detik. Его цель состоит в том, чтобы запретить экспорт необработанной руды основных полезных ископаемых за границу в попытке получить большую добавленную стоимость за счет переработки сырья.

По данным Геологической службы США (USGS), мировые запасы меди в настоящее время составляют около 830 миллионов тонн. Индонезия занимает шестое место в мире по запасам меди, на долю страны приходится более 50 миллионов тонн запасов сырья.

Согласно данным Центральной статистической службы Индонезии (BPS), в период с января по октябрь 2022 года Индонезия экспортировала 2,5 миллиона тонн медной руды на экспортную стоимость около 7,7 миллиарда долларов. Основные направления экспорта медной руды из Индонезии — Япония, Китай и Южная Корея.

В октябре газете Financial Times сообщала, что Индонезия изучает возможность создания картеля наподобие ОПЕК для никеля и других металлов, используемых для электрических аккумуляторов. Вскоре после этого парламент Индонезии потребовал ускорить создание сырьевого альянса. В парламенте подчеркнули, что если Индонезия не вступит в союз с другими странами-производителями сырьевых товаров, "она всегда будем объектом вызовов и шантажа со стороны западных стран".