МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Товарооборот между РФ и Китаем достиг рекордных 190 миллиардов долларов, теперь России необходимо добиваться его диверсификации, поставлять больше продукции АПК и нефтехимии, такое мнение высказал РИА Новости старший научный сотрудник Центра "Россия, Китай и мир" Института Китая и современной Азии Российской академии наук Тлеш Мамахатов. Товарооборот России и Китая в 2022 году вырос на 29,3 процента

По данным китайской таможни, товарооборот России и Китая по итогам 2022 года вырос на 29,3%, до рекордных 190,271 миллиарда долларов.

"То, что товарооборот между Москвой и Пекином за последние месяцы в разы вырос и достиг к сегодняшнему дню рекордных размеров это, безусловно, — плюс. Но его необходимо диверсифицировать", — сказал Мамахатов.

Дело в том, что, по словам эксперта, рост товарооборота происходит сейчас главным образом за счет увеличения поставок дешевых нефти, а также сжиженного и трубопроводного газа из нашей страны. "Чтобы Россия не превратилась в долгосрочной перспективе в сырьевой придаток Китая, нужно менять структуру нашей двусторонней торговли", — заметил он.

"России надо поставлять в Китай не только энергоносители, лес, но и продукцию сельского хозяйства и нефтехимии",- подчеркнул Мамахатов.

Он также отметил положительный момент в том, что "Китай со своей стороны хоть частично, но способен компенсировать уход из России западных компаний". "Мы активно закупаем сегодня в КНР разную технику и оборудование, автомобили, грузовики, насосы, компрессоры", — заключил эксперт.