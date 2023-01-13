МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, согласно предварительной оценке, в 2022 году вырос на 1,9%, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). Британский ВВП вырос в ноябре на 0,1 процента

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя на 1,8%.

С учетом сезонных корректировок показатель поднялся на 2%.

В 2021 года ВВП страны вырос заметно больше, на 2,6%. По словам президента бюро, в 2022 году на общую экономическую ситуацию в Германии повлияли последствия ситуации на Украине и чрезвычайно высокий рост цен на энергоносители.