МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Министр агрополитики и продовольствия Украины Николай Сольский по итогам встречи с министром сельского хозяйства и продовольствия Ганы Овусу Африйие Акото сообщил, что обсуждалось создание совместного украино-африканского проекта в сфере логистической кооперации, в частности хаба для хранения продовольствия. ФАО сообщила о снижении мировых цен на продовольствие

Республика Гана — третья страна, которую посетила делегация минагрополитики Украины в рамках официального визита в страны Африки.

"Углубление сотрудничества в области сельского хозяйства и расширение международных торгово-экономических отношений обсудили Николай Сольский с Овуса Африйие Акото. Стороны также рассмотрели вопрос о создании совместного проекта – логистического хаба для хранения продовольствия", — говорится в сообщении на сайте минагрополитики Украины.

В ведомстве отметили, что такой хаб позволит хранить качественное зерно, будет способствовать стабилизации ценовой политики на продовольствие, а также будет влиять на "прогнозированность сбыта".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что правительство намерено развивать дипломатические отношения со странами Африки и Ближнего Востока.