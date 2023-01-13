БИШКЕК, 13 янв — ПРАЙМ. ВВП Киргизии в прошедшем году вырос на 7%, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе правительства республики. ВВП Германии увеличился на 1,9 процента

"Валовой внутренний продукт в январе-декабре 2022 года, по предварительной оценке, составил более 919 миллиардов сомов (10,8 млрд долларов, — ред.) и по сравнению с январем-декабрем 2021 года увеличился на 7,0%", — заявил представитель пресс-службы.

Также, по его словам, без учета предприятий, разрабатывающих месторождения золота "Кумтор", объем ВВП за истекший год составил около 864 миллиардов сомов (10,1 миллиард долларов) и увеличился на 5,9%.