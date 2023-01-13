МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в ноябре опустился до 11,7 миллиарда евро с 26,5 миллиарда в октябре, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Еврозоне не придется снижать производство в ближайшие годы, заявил ЕЦБ

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали дефицит на уровне 21,1 миллиарда евро.

При этом в ноябре 2021 года был зафиксирован дефицит торгового баланса в 3,9 миллиарда евро.

В том числе экспорт товаров из еврозоны в ноябре текущего года увеличился на 17,2% в годовом выражении, до 264,7 миллиарда евро, импорт — на 20,2%, до 276,3 миллиарда.

В Евросоюзе дефицит внешнеторгового баланса составил 20,7 миллиарда евро после 38,2 миллиарда в октябре и 10,7 миллиарда год назад. Экспорт товаров из ЕС в ноябре увеличился в годовом выражении на 17,7%, до 237,3 миллиарда евро, импорт — на 21,5%, до 258 миллиардов.