МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в ноябре вырос на 2% в годовом выражении, а к октябрю — на 1%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Промпроизводство в Великобритании сократилось в ноябре

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста и годового, и месячного показателей лишь на 0,5%.

В ЕС объем промышленного производства в ноябре увеличился на 2% в годовом выражении, а в месячном — на 0,9%.

При этом производство товаров длительного пользования в месячном выражении в еврозоне выросло на 0,4%, а в ЕС снизилось на 0,2%. Объем производства товаров краткосрочного потребления в еврозоне уменьшился на 1,3%, в ЕС — на 1,2%.

Производство в топливно-энергетическом секторе в еврозоне в ноябре снизилось на 0,9% в месячном исчислении, а в ЕС выросло на 0,1%. Объем производства промежуточных товаров в еврозоне вырос на 0,8%, в ЕС — на 0,7%.

Самый значительный рост промышленности в ноябре к октябрю был отмечен в Ирландии (+6,4%), Люксембурге (+5%) и на Мальте (+4,6%). Наибольшее снижение в месячном выражении зафиксировано в Эстонии (-3,7%), Швеции (-3,3%) и Хорватии (-1,9%).