МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Вылов минтая по итогам основного сезона охотоморской путины, которая стартовала 1 января, может достигнуть 800 тысяч тонн, превысив итоги того же периода прошлого года, следует из сообщения Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). Россия увеличила вылов рыбы на 16,5 процента с начала года

"Первого января в России стартовал самый масштабный промысловый сезон — Охотоморская минтаевая путина. По прогнозам Ассоциации добытчиков минтая, ежесуточный вылов минтая по экспедиции в пиковые периоды будет достигать 10-11 тысяч тонн. По итогам сезона вылов может составить 750-800 тысяч тонн минтая", — говорится в сообщении.

Промысел минтая в Охотском море проходит в два периода: сезон "А" (основной) длится с 1 января по 10 апреля, сезон "Б" — с 15 октября по 31 декабря. В прошлом году российские рыбаки добыли 1,905 миллиона тонн минтая, из них 788,7 тысячи — в сезоне "А", уточняется в сообщении.

На 9 января в Охотском море уже работает около 70 единиц флота, а объем добычи минтая достиг 32 тысяч тонн. Общий допустимый улов (ОДУ) минтая в этом районе промысла на 2023 год установлен в объеме 897 тысяч тонн, на 6% меньше, чем в прошлом году. Суммарный ОДУ минтая во всех промысловых районах Дальневосточного бассейна на 2023 год определен в объеме 2,06 миллиона тонн.

"Несмотря на небольшое снижение ОДУ, в целом запас продолжает находиться на высоком уровне — выше целевого ориентира по биомассе", — считает президент АДМ Алексей Буглак, слова которого приводятся в сообщении. Всего в путине будет задействовано порядка 120 единиц добывающего флота, сама она, по его словам, ожидается достаточно успешной.

"Большинство факторов, от которых зависит формирование промысловых скоплений, в прогностическом плане оцениваются как благоприятные. По мнению океанологов и синоптиков, ледовая обстановка, так же как и погодные условия, за исключением коротких штормовых периодов, не будут создавать каких-либо серьезных препятствий ведению промысловых операций во всех районах лова в зимне-весенний период", — заключил президент АДМ.