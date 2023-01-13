ЦЮРИХ, 13 янв — ПРАЙМ. Инфляция в Швеции по итогам декабря прошлого года впервые с 1991 года превысила отметку в 10%, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Среднегодовая инфляция в Польше выросла почти в три раза в 2022 году

"Двенадцатимесячный уровень инфляции по CPIF (индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой) в декабре 2022 года составил 10,2 процента по сравнению с 9,5 процента в ноябре. В месячном исчислении уровень инфляции в соответствии CPIF увеличился на 1,9 процента с ноября по декабрь", — говорится в сообщении.

Как отмечают местные СМИ, показатель по инфляции превысил отметку в 10% впервые с 1991 года.

Представитель ведомства Микаэль Нордин объяснил, что высокой инфляции способствовало повышение цен на электроэнергию, которые в декабре выросли почти на 29%.

Согласно данным управления, за год электроэнергия подорожала на 45,3%, продукты питания – на 18,6%, мебель и товары для дома – на 16,3%, топливо – на 16,7%.