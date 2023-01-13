МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Проект постановления, разработанный Минфином России, позволит расширить перечень направлений использования авансов для инвестиционных проектов за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), говорится в телеграм-канале Минфина РФ. Грузопоток по Севморпути в 2022 году превысил целевой показатель

"Проект постановления правительства РФ, разработанный Минфином России, расширяет перечень направлений использования авансов инициаторами инвестиционных проектов за счет привлеченных ими средств Фонда национального благосостояния", — говорится в сообщении.

Отмечается, что необходимость расширения обусловлена тем, что в структуре новых проектов существенно снизилась доля внебюджетных источников, что в случае сохранения действующего порядка авансирования за счет средств ФНБ, не позволяет профинансировать ряд работ и расходов. Например, доля средств ФНБ в проект "Строительство автомобильной дороги "Казань — Екатеринбург" на участке Дюртюли — Ачит" составляет 97,7%, говорится в сообщении.

"При этом сохранятся ограничения на использование средств ФНБ для оплаты консультационных, юридических, страховых, маркетинговых и рекламных услуг, а также представительских расходов. Такие услуги и расходы по-прежнему могут быть профинансированы только из внебюджетных источников, так как не оказывают существенного влияния на реализацию проекта", — уточняет Минфин.

Кроме того, говорится в сообщении, для совершенствования контроля предусмотрена необходимость указания в расчетных и платежных документах по авансам информации о наименовании финансируемого за их счет проекта. Уточняется, что расчеты при авансировании подрядчиков осуществляются путем перечисления средств ФНБ со специального счета инициатора проекта на расчетный счет поставщика (подрядчика). Это позволит повысить прозрачность расчетов и оптимизировать деятельность кредитных организаций, обслуживающих поставщиков (подрядчиков).

"Указанные подходы позволят повысить оперативность доведения средств ФНБ до всех участников проекта, снизить их издержки, связанные с администрированием операций со средствами ФНБ, не увеличивая при этом риски инвестирования бюджетных средств в проект", — отмечает министерство.