МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Власти Башкирии ожидают, что по итогам 2022 года в республике будет зафиксирован инвестиционный рост, который продолжается с 2019 года, доложил глава региона Радий Хабиров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Минфин предложил расширить возможности использования ФНБ для инвестпроектов

"Инвестиции у нас очень неплохо идут. Мы 2019, 2020, 2021 годы – за три года — у нас рост инвестиций был 31%. Даже этот год, 2022-й, который мы закончили – еще данных нет – мы все равно будем с ростом", — заверил Хабиров.

По его мнению, в регионе удалось создать хорошие условия для инвесторов.

"Мы действительно очень внимательно смотрели за прогнозами развития экономики, переживали, как мы выдержим. А мы спокойно выдерживаем санкционное давление", — добавил глава Башкирии.