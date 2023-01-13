МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Инициатива эстонских властей по конфискации российских активов не имеет правовых перспектив, заявил в эфире телеканала "Россия 24". посол РФ в Эстонии Владимир Липаев. Bloomberg: Эстония готовит план конфискации российских активов

"Эстония сейчас вышла с новой инициативой о конфискации российской собственности за рубежом. В самой Эстонии наших активом мало, окровенено говоря, по их оценкам — 20 миллионов (валюта не уточняется — ред.), есть оценка, что несколько больше, но это не принципиально, государственных активов здесь нет, — пояснил он.

Липаев отметил, что "какие-либо правовые основания для того, чтобы осуществить такое решение, иссякли".

"Поэтому с правовой точки зрения — это абсолютно бесперспективная инициатива", — добавил он.