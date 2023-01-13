МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Объем наличных денег в обращении в России по состоянию на начало года впервые за все время публикации этих данных Центробанком превысил отметку в 16 триллионов рублей, следует из статистики регулятора. Правительство и ЦБ создадут механизм выплаты компенсаций жертвам мошенников

Так, на 1 января текущего года объем наличных денег в обращении составил 16,3 триллиона рублей, увеличившись на 5% по сравнению с началом декабря (или на 788,8 миллиарда рублей) и на 16,2% — с аналогичным периодом прошлого года. Данный показатель включает в себя в том числе остатки средств в кассах кредитных организаций.

В прошлый раз сопоставимая динамика была зафиксирована по итогам сентября: тогда объем наличных в обращении вырос на 929,9 миллиарда рублей.

При этом денежная база в широком определении, по данным Банка России, на начало года составила 24,4 триллиона рублей — за месяц этот показатель прибавил 14% или чуть более 3 триллионов рублей.