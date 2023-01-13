МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза должен быть готов к концу февраля, он может включать дальнейшие ограничения на российские СМИ и отключения большего количества банков от системы SWIFT, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов из Польши и Литвы. Евросоюз нарастил импорт СПГ в третьем квартале на 89 процентов

"Они (дипломаты) заявили, что десятый пакет санкций… должен быть готов к… 24 февраля", — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что Варшава и Вильнюс хотят добиться ограничений на российский ядерный сектор, запрета на ряд СМИ, а также отключения большего количества банков от SWIFT и прекращения торговли алмазами. Дипломаты также призывают подвергнуть дополнительным санкциям Белоруссию.

Однако, как заметил один из дипломатов, становится "все сложнее и сложнее получить необходимое единогласие в ЕС" при обсуждении новых санкций.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.