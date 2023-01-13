МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Продовольственная инфляция в РФ в декабре в месячном выражении ускорилась до 0,6% против уровня ноября в 0,4%, а за весь 2022 год составила 10,29%, замедлившись с 10,62% в 2021 году, следует из данных Росстата. Бензин подорожал в России в 2022 году менее чем на процент

Непродовольственные товары в декабре подорожали на 0,05%, а за весь 2022 год — на 12,7%. Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в декабре выросли на 0,01% к ноябрю, в 2022 году — на 11,97%. Цены на плодоовощную продукцию в декабре выросли на 5,83% по сравнению с ноябрем, но в течение прошлого года по сравнению с 2021 годом — снизились на 1,97%.

Согласно данным статведомства, продукты питания в декабре по сравнению с ноябрем подорожали на 0,68%, а за весь истекший год — на 10,57%. Из наблюдаемых позиций больше всего в декабре выросла цена на плодоовощную продукцию (на 5,83%), куриные яйца (на 2,75%) и мороженую неразделанную рыбу (на 0,72%). Подешевели сахар-песок (на 4,77%), крупы с бобовыми (на 1,89%) и мясо кур (на 0,75%).

Между тем, по итогам года "лидеры" другие: молоко и молочная продукция стала дороже на 15,24%, сливочное масло — на 14,7%, макаронные изделия — на 14,64%, рыба и пищевые морепродукты — на 14,03%, сахар-песок — на 13,5%.

Цена на хлеб и хлебобулочные изделия за 2022 год выросла на 12,96%, на крупу и бобовые — на 9,03%, на подсолнечное масло — на 5,2%. Мясо кур за год подешевело на 2,69%, куриные яйца — на 6,51%. Алкогольные напитки за декабрь подешевели на 0,04%, а за 2022 год стали дороже на 8,14%.