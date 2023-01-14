2023-01-14T00:29:35+03:00
2023-01-14T00:29:35+03:00
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https://1prime.ru/state_regulation/20230114/839470875.html
Китай призвал ООН помочь снять препятствия экспорту российских продуктов
Экономика
Новости
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Китай призывает секретариат ООН прилагать практические усилия для снятия препятствий для экспорта российских продуктов и удобрений, заявил постпред КНР в международной организации. ПРАЙМ, 14.01.2023
макроэкономика, сельское хозяйство, экономика, новости, китай, россия, зерновая сделка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Китай призывает секретариат ООН прилагать практические усилия для снятия препятствий для экспорта российских продуктов и удобрений, заявил постпред КНР в международной организации.