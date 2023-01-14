ООН, 14 янв — ПРАЙМ. Общая сумма ущерба, который был причинен гражданской и критически важной инфраструктуре Украины, превышает 127 миллиардов долларов, заявила в ходе заседания Совбеза ООН первый заместитель министра иностранных дел страны Эмине Джапарова. Украина хочет включить свою газотранспортную систему в общеевропейскую

"Согласно последним подсчетам, общая сумма ущерба, нанесенного гражданской и критически важной инфраструктуре Украины, составляет больше 127 миллиардов долларов", — отметила она.

В середине ноября прошлого года глава украинского минфина Сергей Марченко сообщил, что причиненный инфраструктуре ущерб, начиная с февраля, можно оценить в сумму 100 миллиардов долларов.

Председатель кабмина Украины Денис Шмыгаль заявил в декабре, что стране на восстановление необходима сумма порядка 700 миллиардов долларов. В конце ноября председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что, согласно подсчетам, ущерб, которй понесли украинцы в ходе спецоперации, составил 600 миллиардов евро. Ранее киевские власти, ЕК и Всемирный банк оценивали затраты на восстановление страны в 349 миллиардов долларов.