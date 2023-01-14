МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. В наступившем году россияне официально отдыхают восемь дней без учета новогоднего периода, который уже закончился, и обычных выходных, передает RT со ссылкой на аналитиков сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, рассказавших, как удобнее распорядиться отпуском с учетом праздников. Названы самые короткие рабочие месяцы в 2023 году

По их словам, если взять дополнительный отпуск, то за год можно отгулять целых 52 дня.

"Таким образом, можно запланировать несколько полноценных путешествий по России или за рубеж. Многие страны сняли строгие ковидные ограничения и открыли границы, а авиакомпании увеличили количество рейсов. Дополнительный плюс в том, что билеты на самолеты и поезда за несколько дней до официальных выходных или спустя пару дней после их окончания обычно выгоднее, чем в сами даты, когда высокий спрос провоцирует повышение цен", — рассказала руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

В этом году 23 февраля выпадает на четверг, поэтому официальные выходные растягиваются на четыре дня — по воскресенье. Если присоединить к ним рабочее начало недели 20—22 февраля, то общая продолжительность отпуска составит девять дней.

"Международный женский день в этом году в среду. Отдохнуть денек посреди недели приятно, но если добавить к нему ещё четыре дня отпуска (6—7 и 9—10 марта), можно продлить выходные до девяти дней", — говорится в комментарии.

Майские праздники будут разделены четырьмя рабочими днями (2—5 мая). По подсчетам специалистов, если отпуск оформить на это время, отдых составит десять дней.

"В июне праздничный день выпадает на понедельник, что уже даёт три выходных. Взяв отпуск на оставшиеся четыре рабочих дня на неделе, можно отправиться в девятидневную поездку в первый месяц лета", — отметили специалисты.

Еще один официальный праздник будет в ноябре: День народного единства приходится на субботу, и выходной переносится на понедельник. Если взять отпуск со вторника по пятницу (7—10 ноября), то отдых продлится девять дней.