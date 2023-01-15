ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 янв — ПРАЙМ. Ситуация в российской экономике стабильная, лучше прогнозов, сообщил президент России Владимир Путин. Путин: необходимо устранять нарушения законодательства в сфере экономики

"Ситуация в экономике стабильная, больше того, она гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали", — сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" и добавил, что это видно по всем макроэкономическим показателям, включая инфляцию и безработицу.

По словам главы государства, "один из главных показателей – это безработица – на историческом минимуме находится". Кроме того, как отметил президент, "инфляция ниже ожидаемой и имеет, что важно, тенденцию к сокращению".

Так, инфляция по результатам первого квартала этого года может приблизиться к 5% от сегодняшних 11,9 %, ситуация в экономике вполне удовлетворительная, если не хорошая, подчеркнул Владимир Путин.

"Полагаю, что по результатам первого квартала текущего года она… от сегодняшних 11,9 % может приблизиться к 5%", — сказал он в интервью Зарубину, подчеркнув, что это очень важный показатель для обеспечения достойного уровня жизни людей и их реальных доходов.

"Кроме всего, промышленное производство у нас на подъеме находится, сельское хозяйство, строительство. Поэтому, в целом, ситуация у нас не просто стабильная, а, я считаю, вполне удовлетворительная. Я скажу так аккуратно — если не хорошая", — заключил российский лидер.