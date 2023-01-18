МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе с 10 по 16 января составила 0,24%, с начала года цены выросли на 0,39%, сообщил в среду Росстат. Объем ФНБ за декабрь сократился на 955 миллиардов рублей

"За период с 10 по 16 января 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,15%, с начала января — 100,39%", — говорится в публикации.

За отчетный период рост цен на плодоовощную продукцию составил 3%, в том числе на огурцы — 5,4%, лук репчатый — 4,5%, помидоры — 3,9%, морковь — 3,5%, свеклу — на 2,2%, яблоки — 1,8%, капусту белокочанную — 1,6%, картофель — 1%, бананы — 0,4%.

Сильнее всего подешевели полукопченые и варено-копченые колбасы — на 1,1%, крупа гречневая — на 1%, колбасы вареные — на 0,8%, макаронные изделия — на 0,6%, пшено — на 0,5%, мука пшеничная и вермишель — на 0,4%, яйца куриные и сахар-песок — на 0,3%, сосиски, сардельки — на 0,2%, мясо кур, масло подсолнечное, молоко стерилизованное, рис — на 0,1%.

При этом среди продуктов (за исключением плодоовощной продукции) сильнее всего в цене выросли консервы овощные для детского питания — на 0,5%, консервы мясные для детского питания, маргарин, печенье, чай черный — на 0,3%, говядина, сметана, соль поваренная — на 0,2%, баранина, консервы фруктово-ягодные и смеси сухие молочные для детского питания, рыба мороженая, молоко пастеризованное, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, обеды в столовой, кафе, закусочной — на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости сильнее всего подорожали сухие корма для домашних животных — на 0,7%, спички — на 0,2%, пеленки для новорожденных, подгузники детские, зубные пасты, стиральные порошки — на 0,1%. При этом цены на гигиенические прокладки снизились на 0,1%.

Среди наблюдаемых Росстатом медикаментов цены с 10 по 16 января выросли на "Ренгалин" — на 1,1%, корвалол — на 0,5%, нимесулид и поливитамины — на 0,4%, комбинированные анальгетики — на 0,3%, отечественный анальгин и "Эргоферон" — на 0,2%. Цены на "Левомеколь" снизились на 0,6%, на валидол — на 0,3%.

Электроника и бытовая техника на неделе с 10 по 16 января росли в цене. Сильнее всего подорожали электропылесосы и смартфоны — на 2,4%, телевизоры — на 2,2%,

Цены на отечественные легковые автомобили снизились на 0,1%, на иностранные — на 0,2%.