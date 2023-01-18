МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении на 16 января замедлилась до 11,57% с 11,65% на 9 января, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Правительство не поддержало проект о выходном 31 декабря

"На неделе с 10 по 16 января 2023 года (7 дней) инфляция замедлилась до 0,15% после роста на 0,24% за период с 1 по 9 января (9 дней). Среднесуточный рост цен также замедлился до 0,021% после роста на 0,027%. В годовом выражении инфляция продолжила снижаться (до 11,57% год к году)", — говорится в обзоре.

Как следует из документа, темпы продовольственной инфляции на отчетной неделе замедлились до 0,22% с 0,57% неделей ранее, в основном за счет замедления роста цен на плодоовощную продукцию и околонулевого роста цен на остальные продукты питания.

"В сегменте услуг цены снизились (минус 0,08%) за счет дефляции в туристических услугах и замедления роста цен на регулируемые услуги. В секторе непродовольственных товаров рост цен возобновился (0,18%) за счет повышения цен на электро- и бытовые приборы", — добавили в министерстве.

По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в текущем году составит 5,5%. При этом, как говорил на прошлой неделе глава министерства Максим Решетников, в конце первого квартала инфляция существенно снизится год к году. Это будет связано с тем, что из базы уйдет пик роста цен весной 2022 года. Решетников также не исключил, что во втором квартале инфляция в годовом выражении какое-то время будет даже ниже целевого уровня в 4%.