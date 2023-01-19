ДУШАНБЕ, 19 янв — ПРАЙМ. Дефицит баланса внешней торговли Таджикистана в минувшем году превысил 3 миллиарда долларов, сообщает статистическое агентство страны. В Японии зафиксировали рекордный внешнеторговый дефицит

При этом сам внешнеторговый оборот Таджикистана увеличился по сравнению с 2021 годом на 15%, превысив 7,3 миллиардов долларов. За минувший год Таджикистан экспортировал продукцию на сумму свыше 2,1 миллиардов долларов, размер импорта составил около 5,2 миллиарда.

Таджикистан в основном экспортировал цемент, электроэнергию, руду, металлические концентраты — доля около 41,8%, драгоценные и полудрагоценные металлы и камни – 24,7%, алюминий и изделия из них – 14,9%, хлопок и пряжу – 13%.

В минувшем году Таджикистан импортировал в основном: нефтепродукты, сжиженный газ, уголь – 19,3%, машины и оборудование – 11,9%, продукцию химической промышленности – 9,6%, продукты растительного происхождения – 9,3%, готовые пищевые продукты – 8,9%.

В 2022 году Таджикистан имел внешнеторговые отношения с 110 странами мира, среди которых главным торговым партнером остается Россия — 22,9%, далее следуют Казахстан, 19,7%, Китай — 16,6%.