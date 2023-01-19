МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба, прокомментировал замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев бытующий на Западе тезис, по которому Россия должна проиграть. Медведев назвал условия для проведения новых переговоров с Украиной

"Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. А ведь это должно быть очевидно любому человеку. Даже западному политику, сохранившему хоть какие-то следы интеллекта", — написал он в своем телеграм-канале.

Медведев также также отметил, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной.

"Завтра на натовской базе "Рамштайн" великие военачальники будут обсуждать новую тактику и стратегию, а также поставки на Украину нового тяжелого вооружения и ударных систем. И это сразу после форума в Давосе, где недоразвитые политические тусовщики как мантру повторяли: "Чтобы добиться мира, Россия должна проиграть". И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной", — пояснил замруководителя Совбеза.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что согласно итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии 20 января будут приняты решения о поставках киевскому режиму тяжелого вооружения.