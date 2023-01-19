АШХАБАД, 19 янв — ПРАЙМ. Россия видит заинтересованность Туркмении в интеграции в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), это принесет пользу всем участникам объединения, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Иран и ЕАЭС подписали меморандум о свободной торговле

"Несколько слов о перспективах нашего взаимодействия в региональном интеграционном формате: мы видим заинтересованность Туркменистана в изучении сотрудничества в Евразийском экономическом союзе", — сказал он в ходе выступления на Российской-туркменском бизнес-форуме.

"ЕврАзЭс доказал свою устойчивость и эффективность в самых непростых условиях, начиная с глобальных экономических кризисов и заканчивая пандемией коронавирусной инфекции", — добавил глава российского правительства.

По словам Мишустина, подключение Туркмении к процессам интеграции позитивно повлияет на экономику страны и принесет пользу для всех стран "пятерки".

Сейчас в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Позже, выступая на форуме, министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что Туркмения могла бы получить статус наблюдателя в этой организации.