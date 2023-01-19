АШХАБАД, 19 янв — ПРАЙМ. Россия заинтересована в увеличении поставок сельхозпродукции, текстиля из Туркменистана, в свою очередь готова наращивать объемы несырьевого экспорта и продукции высокой сложности, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая в четверг на пленарном заседании Российско-туркменского бизнес-форума. Мишустин отметил пользу подключения Туркмении к ЕАЭС для объединения

"В прошлом году нам удалось успешно перестроить экспорт и импорт, и увеличить поставки взаимной торговли, и в физическом объеме, и, если убрать разовые факторы, то и в стоимостном. В этому году важно наращивать взятые темпы. Мы заинтересованы в увеличении поставок сельхозпродукции, текстиля из Туркменистана. В свою очередь, Российская Федерация готова наращивать объемы несырьевого экспорта, продукции химической, машино-технической отраслей, нефтегазового оборудования", — сказал Решетников.

Он отметил, что в работе форума принимают участие предприятия промышленности, АПК, транспорта, логистики, IT, образования. "Важно также нарастить объемы торговли, предприятиям необходимо развивать сотрудничество в сферах транспорта и логистики. Выгодное географическое положение делает Туркменистан важным транзитным хабом", — добавил министр.

Ключевым совместным проектом в логистике является развитие восточного маршрута транспортного коридора "Север–Юг", указал Решетников. "В конце прошлого года было запущено движение. Тестовая отправка контейнерных поездов показала, что груз доставляется действительно быстрее, чем по традиционному морскому маршруту", — рассказал глава Минэкономразвития.

Кроме того, российские компании уже участвуют в модернизации маршрута на территории Туркменистана – электрифицируют железнодорожные линии. "Сегодня выходим на подписание контракта по строительству участка автодороги от границы Казахстана до Туркменбаши", — заключил Решетников.