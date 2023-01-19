МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Более 150 миллиардов рублей будет направлено в 2023 году на индексацию социальных выплат, которая с 1 февраля составит 11,9%, говорится в сообщении Минфина РФ. Россияне сократили вложения в наличную иностранную валюту в ноябре

"Расходы на индексацию социальных выплат на 11,9% с 1 февраля 2023 года составят 152,4 млрд рублей. Индексация коснется более 40 мер соцподдержки населения, в том числе ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячных выплат инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, ежемесячной страховой выплаты", — говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

Добавляется также, что будет увеличен размер материнского капитала – на первого ребенка он составит почти 587 тысяч рублей, а на второго ребенка – почти 775,6 тысячи.

Ранее Минтруд сообщил, что с 1 февраля на 11,9% будет увеличен размер целого ряда выплат: единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки.