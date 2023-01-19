МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Министерство финансов РФ предложило продлить запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов на полгода, до 31 августа, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. В Швейцарии выяснили, что многие компании ЕС продолжают работу в России

"Установить с 1 марта 2023 года по 31 августа 2023 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов… а также отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов… являющихся существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации", — говорится в проекте.

Такой временный запрет уже действует в настоящее время — он был установлен с 31 августа 2022 года по 28 февраля 2023 года. Ранее он также вводился на период с 1 февраля по 31 июля 2022 года.