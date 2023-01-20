ВАШИНГТОН, 20 янв — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп пытается обеспечить себе контроль над Республиканской партией, подталкивая однопартийцев к требованию уступок от демократов в обмен на решение проблемы потолка госдолга, пишет Bloomberg. Американский конгресс начинает работу в не подконтрольном Байдену составе

"Дональд Трамп подталкивает республиканцев, которые и так намерены использовать потолок федерального долга как рычаг для получения уступок от демократов… стремясь утвердить контроль над Республиканской партией", — говорится в публикации.

Отмечается, что бывший президент активно призывает республиканцев в социальных сетях "быть жесткими" и "не сдаваться" в споре за повышение потолка госдолга в надежде лишить администрацию президента США Джо Байдена "практически всех" законодательных побед, достигнутых за время демократического большинства в обеих палатах американского конгресса.

"По мере того, как он ведет свою третью гонку за Белый дом, Трамп вновь включается в большую политическую битву", — отмечается в материале.

Часть собеседников издания ставят под сомнение возможность Трампа усилить свой контроль над республиканцами, указывая на снижение его влияния на Капитолийском холме.

В четверг администрация президента США Джо Байдена отказалась обсуждать с конгрессом страны условия повышения потолка госдолга и призвала немедленно принять решение о повышении его уровня после того, как министр финансов Джанет Йеллен уведомила конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка государственного долга. Ранее она предупреждала, что имеющихся у министерства резервов хватит до начала лета, после чего становится возможен дефолт.