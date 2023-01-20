МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Масштабы задействованной против Москвы экономической огневой мощи беспрецедентны, но, согласно российским данным, последствия оказались намного слабее, чем ожидалось, пишет The Washington Post. ЕС вряд ли сможет отказаться от энергоресурсов из России, считает экономист

Издание напоминает, что, согласно принятым западными странами решениям по санкциям, российским банкам запрещено пользоваться системой финансовых сообщений и осуществления платежей SWIFT, которая применяется в международных операциях, а против ее центробанка введены ограничительные меры.

При этом автор признает, что Россия не изолирована от мира полностью. Баланс текущего счета страны, являющийся показателем ее торговли с внешним миром, в прошлом году увеличился, причем в такой степени, что в любое другое время это означало бы бурный экономический подъем, говорится в материале.

"Означает ли это провал санкций? Короткий ответ – нет, но ситуация намного сложнее", — отмечается в статье.

По мнению автора, многое в том, чтобы, прибегнув к ужесточению экономических мер, помешать России вести военные действия на Украине, "будет зависеть от упорства и настойчивости Запада".