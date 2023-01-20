МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Основными трендами развития российского бизнеса в 2023 году будут расширение на новых рынках, использование программ по управлению персоналом и заботе о сотрудниках, работа с темой устойчивого развития и импортозамещение, таким мнением с РИА Новости поделилась Ассоциация менеджеров. ЕС вряд ли сможет отказаться от энергоресурсов из России, считает экономист

"Несмотря на падение продаж в вышеназванных регионах (Северная Америка и Европа — ред.), российский бизнес, по данным членов Ассоциации, наблюдал рост спроса на рынках России, Ближнего Востока, Турции, Африки, стран Латинской Америки и Азии. Это создает предпосылки для глобальной переориентации российского бизнеса и предоставляет компаниям возможность занять лидирующее положение в отраслях на новых локальных рынках", — считает деловое объединение, основываясь на данных более 200 российских компаний — его членов.

Второй тренд — программы по замене ключевых сотрудников, в 2022 году крупнейшие российские компании столкнулись с массовой релокацией специалистов, многие основные сотрудники не планируют возвращаться в Россию. "Часть таких сотрудников заменили внутренними кандидатами, но проблема не ограничивается несколькими позициями. Российские компании уже начали внедрять программы по замене ключевых сотрудников, чтобы обеспечить стабильную и бесперебойную работу бизнеса", — поясняют в Ассоциации.

Еще один тренд — тема устойчивого развития и ESG-трансформации. "Тема устойчивого развития и ESG-трансформации стала неотъемлемой частью государственной и бизнес-повестки. Компании, стремясь соответствовать запросам всех групп стейкхолдеров в регионах присутствия, перестраивают стратегии в соответствии с принципами экологической и социальной ответственности", — отмечает деловое объединение.

Программы well-being (забота о благополучии сотрудников) и психологическая помощь работникам также попали в топ основных направлений развития бизнеса в текущем году. По данным членов Ассоциации, российские компании стали фокусироваться на мерах по борьбе со стрессом сотрудников, но только 34% из них реализуют профильные программы и инициативы. "Преимущественно они посвящены психологической помощи (70%), а также мероприятиям, позволяющим сотрудникам обратить внимание на свое состояние и оказать себе первую помощь (61%)", — добавляют в Ассоциации.

Замыкает топ-лист трендов импортозамещение и поиск новых поставщиков на глобальном рынке. Согласно данным Ассоциации, сейчас замена поставщиков актуальна для 22% российского бизнеса. С другой стороны, 26% российских компаний планируют интенсивнее вести разработку собственных технологий и локализовывать свою продукцию на территории страны.

При этом, по словам исполнительного директора Ассоциации Вячеслава Евсеева, основная задача для бизнеса РФ в этому году — выиграть обострившуюся конкурентную борьбу, а также адаптироваться к изменениям вслед за запросами рынка, быстро принимать решения и анализировать ситуацию.