МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Власти Малайзии изучают возможность взаиморасчетов с российскими компаниями в национальных валютах, главными препятствиями остаются структура и объем товарооборота, заявил РИА Новости торговый советник малазийского посольства в России Хайфил Элми Джамил. Лавров оценил долю товарооборота России и Китая в нацвалютах

"Должен быть спрос и должно быть предложение, а сейчас наш товарооборот не такой значительный в сравнении с другими странами, тем более нет значительного спроса на рубль и ринггит. Но правительство изучает этот вопрос", — сказал Джамил.

Посольство Малайзии в России, добавил он, получает много запросов от российских компаний, желающих расплачиваться с малазийскими в национальных валютах.