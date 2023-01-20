МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Цены производителей Германии в декабре росли более медленными темпами, чем в предыдущем месяце. Таким образом, инфляция в крупнейшей экономике Европы снижается, что частично связано с падением цен на энергоносители. Tesla после снижения цен перенесла сроки поставки Model Y в Германии

Согласно данным, представленным в пятницу Федеральным бюро статистики, индекс цен производителей (PPI) в декабре вырос на 21,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, тогда как аналитики ожидали роста на 20,8%.

В ноябре индекс вырос на 28,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

По сравнению с предыдущим месяцем индекс в декабре упал на 0,4%, тогда как аналитики ожидали снижения на 1,2%.