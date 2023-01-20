Сенатор Климов призвал ответить на заявления в США о конфискации активов России для Киева
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Сенатор Андрей Климов призвал ответить на заявления представителей американских властей о конфискации активов России в пользу Украины.
"Пока за грозными словесными тирадами в адрес обидчиков России и ее граждан не последуют зримые и чувствительные для супостата действия — злодеев не остановить… Кому-то пожелание покажется неисполнимым, но может стоит попытаться? Да и адекватные меры возмещения материального ущерба от разбойных действий заокеанских беспредельщиков вполне подыскать можно. В т. ч. для восстановления разрушенных натовцами новых российских территорий. Нельзя же каждый раз надеяться лишь на суд Божий или оружие Возмездия!" — написал он в своем Telegram-канале.
По его мнению, более активное применение "арсенала средств, который прямо не относится к инструментарию Судного Дня".
"Согласно ст. 160 ч. 4 УК РФ присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, наказывается лишением свободы до 10 лет. И это далеко не единственная статья, которая, надеюсь, дождётся своего часа в отношении преступников, посягающих на законные права наших граждан, юридических лиц и государства в целом (кем бы они ни были и где бы не находились)", — отметил Климов.
Ранее высокопоставленный представитель министерства юстиции США Эндрю Адамс заявил, что рассчитывает направить в помощь Украине конфискуемые активы российских элит.
https://1prime.ru/state_regulation/20230120/839535142.html