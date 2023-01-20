Российский посол ожидает роста торговли между Белоруссией и Башкирией
Посол Грызлов ожидает роста торговли и новых совместных предприятий Белоруссии и Башкирии
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МИНСК, 20 янв — ПРАЙМ. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов ожидает большого роста белорусско-башкирской торговли в ближайшее время, а также создание совместных предприятий в Башкирии.
"Оценка моя совершенно конкретная: запланирован большой рост по торгово-экономическим отношениям, по товарообороту. И, безусловно, создание совместных мероприятий на территории Республики Башкортостан", — сказал он по итогам встречи в Минске с главой Башкирии Радием Хабировым.
Делегация из Башкирии 19-21 января во главе с Хабировым совершает визит в Белоруссию.
В рамках данного мероприятия запланирована встреча с белорусским премьер-министром Романом Головченко, председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко, посещение промышленных предприятий в столице и регионах Белоруссии.