АШХАБАД, 20 янв — ПРАЙМ. Российская и туркменская стороны подписали восемь документов, включая меморандум о взаимопонимании между Федеральным агентством по рыболовству и Минфином Туркменистана. Мишустин отметил пользу подключения Туркмении к ЕАЭС для объединения

Михаил Мишустин 19-20 января находится с визитом в Ашхабаде.

Был подписан меморандум о взаимопонимании между российским Федеральным агентством по рыболовству и министерством финансов и экономики Туркмении. Между Федеральным агентством по делам молодежи РФ и министерством образования Туркменистана подписан меморандум о взаимопонимании в области молодежной политики.

Был подписан протокол между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ и государственной службой по карантину растений министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана о переходе к интеграции информационных систем в области карантина растений.

Вице-президент РАН Степан Калмыков и министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана Алланур Алтыев подписали план мероприятий по вопросам сотрудничества в сфере водопользования и экологии. Было достигнуто соглашение о сотрудничестве между Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова и Туркменским государственным университетом имени Махтумкули (документ был подписан в дистанционном формате).

Документ по миграции подписали замминистра внутренних дел РФ Александр Кравченко и председатель миграционной службы Туркменистана Назар Атагараев. Руководителями таможенных служб РФ и Туркменистана Владимиром Булавиным и Максатом Худайкулыевым заключены меморандум о сотрудничестве в подготовке кадров и протокол о взаимодействии в сфере борьбы с таможенными правонарушениями.