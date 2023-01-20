МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило особенности планирования и осуществления в 2023 году закупок для государственных нужд ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, говорится в сообщении в телеграм-канале Минфина России. ЦБ видит тенденцию к постепенному отказу от ипотеки по пониженным ставкам

"Правительство РФ утвердило особенности планирования и осуществления в 2023 году закупок для государственных нужд Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на их территории", — говорится в сообщении.

Добавляется, что документ вводит возможность оперативно осуществлять закупки у единственного поставщика по решениям заказчиков, в том числе в "бумажной" форме. Кроме того, для обеспечения конфиденциальности информация о таких закупках будет размещаться в закрытой части единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС).

"Кроме того, заказчики смогут не предъявлять квалификационные требования к поставщикам в связи с отсутствием у них необходимого опыта участия в закупках по 44-ФЗ, а также требования к специальному образованию работников заказчика", — говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо этого, заказчики могут не достигать квоту закупок у малого бизнеса, учитывая, что в новых субъектах РФ продолжается процесс их перерегистрации по правилам, установленным законодательством РФ. Также введена возможность не применять в 2023 году правила нормирования закупок, поскольку их реализация потребовала бы продолжительных процедур по утверждению нормативов, сообщает Минфин.

"Принятые меры позволят адаптировать новые субъекты РФ к правилам осуществления закупок по 44-ФЗ с 2024 года. Для этого мы предлагаем ряд упрощений для заказчиков и поставщиков", – пояснил замминистра финансов Алексей Лавров, слова которого приводятся в сообщении.

В конце декабря 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство РФ правом устанавливать особенности планирования и осуществления в 2023-2025 годах закупок для государственных нужд Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.