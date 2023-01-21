МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Идея властей США о возможности захвата Крыма украинскими войсками — настоящее безумие, которое приведет к непредсказуемым для Запада последствиям, заявил в своей статье для издания The American Conservative обозреватель Род Дреер. TAC: конгресс объявил Америке тотальную войну, раздув бюджет для Зеленского

"Господи, вот дураки. Черноморский флот России базируется в Севастополе. Действительно ли Вашингтон считает хорошей идеей распространить конфликт на территорию с многочисленным гарнизоном, которая абсолютно необходима для национальной безопасности России? Какое безумие!" — подчеркнул автор.

По его словам, предоставить Киеву оружие, чтобы он мог атаковать стратегически важный полуостров означает пойти на беспрецедентную эскалацию противостояния, последствия которого невозможно предугадать.

"Что от этого выигрывает Европа? На прошлой неделе я выезжал из Венгрии и слышал гневное ворчание европейцев о том, как они жертвуют своей экономикой ради военных целей Вашингтона. Эта штука вполне может разрушить НАТО", — считает Дреер.

Как подчеркнул колумнист, распространение военных действий на Крым, что возможно только с американской помощью, будет в отношении России "сокрушительной провокацией, которую она не потерпит". Вашингтон играет с огнем", — предупредил Дреер.