МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Наиболее выгодные сферы для работников, выбравших статус самозанятых, это строительство, автотранспорт, торговля, дизайн, здоровье, рассказал RT сооснователь платформы для самозанятых "Язанят", член совета Московского отделения "Опоры России" Павел Зюков. Самозанятые получат допуск на рынок российской органической продукции

По его словам, первыми оценили преимущества такого режима представители рабочих специальностей — с точки зрения численности это по-прежнему самая большая категория работников, выбравших такой налоговый режим. Дефицит строительных кадров вынудил работодателей повышать среднюю зарплату, за год она возросла на 17 процентов, подчеркнул эксперт.

Еще одна ниша — автоперевозки и ремонт автотранспорта, она позволит зарабатывать как водителям, так и держателям гаражных автосервисов, добавил он.

"Для народных умельцев ремонт машин в отсутствие постгарантийного обслуживания иномарок — отдельная ниша, которая будет популярна в ближайшие два-три года. Официальный рост зарплат в транспортной отрасли составил в минувшем году почти 13 процентов", — отметил он.

Зюков привел в качестве примера индустрию красоты: салоны устояли в пандемию и, как показывает статистика, сохраняют клиентов в любые кризисы, поэтому всё, что связано с бьюти-услугами, по-прежнему дает стабильный доход.

Еще одна ниша, где гарантирован стабильный доход, — это услуги, связанные с домом. Клининговые услуги востребованы как корпоративными заказчиками, так и частными клиентами. Это направление деятельности выбрали почти 150 тысяч самозанятых, что не покрывает спрос и позволяет повышать цены на услуги в среднем на 15 процентов ежегодно, объяснил эксперт.

"Наконец, постоянный рынок труда — торговля. Дефицит кадров в ней достигает 20 процентов, поэтому найдётся место и для начинающих, и для имеющих профессиональный опыт. Кстати, рост зарплат в этой сфере по итогам прошлого года немного уступал только строительной сфере и составил почти 16 процентов. По-прежнему выгодно быть самозанятым в области рекламы и PR. Фотографы, полиграфические дизайнеры, художники всегда найдут заказы, как и специалисты в области SMM, маркетологи, копирайтеры", — рассказал эксперт.

Замыкает список финансово выгодных ниш индустрия здоровья, отметил он. "И дело тут не в размерах доходов, а в том, что большинство манипуляций недоступно самозанятым. Так, массажист имеет право делать не медицинский, а бытовой массаж. Но при правильно оформленном договоре подработку в этой области найдут и диетологи, и логопеды, и психологи", — заключил Зюков.