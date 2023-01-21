МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Американский бизнесмен, владелец компаний Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск заявил, что эскалация напряженности на Украине несет угрозу всему миру. В США назвали безумием идею помочь Украине захватить Крым

Ранее газета New York Times сообщила, что администрация президента США Джо Байдена начинает склоняться к мнению, что Украине могут потребоваться дополнительные силы для ударов по территории Крыма. Как отмечается, угроза российскому контролю над полуостровом, по мнению Белого дома, усилит позицию Киева в будущих переговорах.

"Я супер за Украину, но неумолимая эскалация очень опасна для Украины и мира", — написал Маск в своем микроблоге в Twitter, комментируя эту публикацию.