МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Япония получила уведомление России, что Москва не может согласовать сроки консультаций по промыслу для японских рыбаков в водах вокруг Курильских островов, Токио будет добиваться проведения переговоров на этот счет, сообщило РИА Новости посольство Японии в Москве. СМИ: Россия впервые за 22 года не обсудит с Токио вылов рыбы у Курил

"Девятнадцатого января от российской стороны было получено уведомление, что российская сторона не может согласовать сроки проведения ежегодных межправительственных консультаций по вопросам, связанным с выполнением Соглашения между правительством Японии и правительством РФ о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов от 21 февраля 1998 года", — сообщили в дипмиссии.

Посольство отметило, что на протяжении более 20 лет с момента его заключения в 1998 году стороны поддерживали и развивали промысел в водах вокруг южных островов Курильской гряды в рамках соглашения на взаимовыгодной основе.

"Учитывая эту историю, прискорбно, что в нынешний раз российская сторона предприняла такие шаги", — отметили в дипмиссии, подчеркнув, что "японская сторона продолжает настоятельно требовать скорейшего проведения ежегодных консультаций и переговоров о ходе выполнения соглашения для обеспечения возможности осуществления промысла в как можно более ранние сроки в 2023 году".

Ранее агентство Киодо сообщило, что российские власти впервые за 22 года отказались проводить консультации c официальным Токио относительно условий ведения в текущем году японскими рыбаками промысла в водах у Курильских островов на основании соглашения от 1998 года, что негативно отразится на улове уже в ближайшие месяцы, вероятная причина, по данным агентства, – в ухудшении отношений между РФ и Японией на фоне антироссийских санкций Токио.